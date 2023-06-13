Россия углубляет сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины.

Россия возобновила поставки нефти в пострадавшую от санкций Северную Корею впервые с 2020 года.

Как говорится в материале Bloomberg, таким образом Россия углубляет сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины.

Как говорится в материале, согласно отчету комитета по санкциям Организации Объединенных Наций, Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что продолжалось до 2023 года. Данные показали, что поставки были остановлены примерно в октябре 2020 года, но Россия отправила около 67 000 баррелей нефти с момента возобновления потока.

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Возобновление поставок нефти происходит на фоне активизации сотрудничества между давними партнерами в последние месяцы, что вызывает опасения, что обе страны могут уклоняться от санкций в партнерстве, которое помогает осажденной экономике Северной Кореи и поставляет оружие президенту России Владимиру Путину для ведения кровопролитной захватничской войны в Украине.

Судя по спутниковым снимкам, опубликованным на веб-сайте 38 North, в конце прошлого года Россия и Северная Корея, похоже, возобновили торговлю по своей единственной железнодорожной ветке. Связь была закрыта в феврале 2020 года, когда Ким Чен Ын закрыл свои границы от возникающей угрозы Covid-19.

"Мы обеспокоены тем, что КНДР планирует поставлять больше военной техники в Россию", — заявил представитель Госдепартамента США, ссылаясь на официальное название Северной Кореи.

Война в Украине и российская нефть

Северной Корее разрешено импортировать 500 000 баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Но она нашла способы обойти эти меры, например, используя перевалку товаров с корабля на корабль в открытом море.

12 июня 2023 года сообщалось о том, что состоялась первая в истории поставка российской нефти в Пакистан. Примечательно, что Путин продает нефть Пакистану, даже не зная, заплатят ли за нее.

ОПЕК+ заявила о том, что России в 2024 году придется сократить добычу нефти. Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки.

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