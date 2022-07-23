Боец заверил, что украинский юг будет освобожден от оккупантов.

Украинские военные готовы освобождать оккупированную часть юга страны, однако этот процесс осложняется наличием крупных городов, которые ВСУ не собираются обстреливать.

Об этом заявил в интервью Алесе Бацман заместитель командира 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Вадим Черный.

"Конечно, здесь будет очень сложно. Во-первых, впереди наши города, мы не российские, не оккупанты, то наши города, мы их не хотим уничтожать. Этот элемент немного усложняет. Но мы будем искать методы и средства, как сделать "ювелирнее", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, хватает ли сейчас западного вооружения, боец сказал, что оно существенно повлияло на ситуацию на передовой.

"Пока россияне вообще не ведут атакующих, штурмовых действий, как это было две недели назад. Очень помогает, очень весомый вклад, большая помощь", - говорит Черный.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план. Сообщалось, что для этого Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, ведь временно захваченные территории имеют жизненно важное значение для экономики страны.