Об этом рассказал один из капитанов украинской армии.

Вооруженные силы Украины анонсировали болезненные "сюрпризы" оккупантам в Бахмуте (Донецкая область). Защитники пообещали, что это будет очень "интересно" и "неожиданно" для россиян.

Подробности рассказал спикер 10-й ОГШБр капитан Никита Шандыба. Соответствующий ролик выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

"Я думаю, скоро враг узнает об опредеоленном сюрпризе, который мы подготовили для него. Об этом знает Пригожин, он об этом уже говорит, если вы его слушали. Об этом говорят российские пропагандистские каналы, если вы их слушаете. Они знают, к чему идет сейчас", - заинтриговал Шандыба.

Пригожин запереживал - ВСУ выбили врага из "Бассейна" в Бахмуте

Напомним, что сегодня ВСУ сообщили, что смогли выбить оккупантов из важной позиции "Бассейн" под Бахмутом (Донецкая область). Действия врага на этом участке фронта стояли "костью в горле" нашей армии.

Несколько дней назад основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его боевики не справляются в Бахмуте. По его словам, за 100 метров продвижения вперед "Вагнер" пожертвовал 94 наемниками из-за дефицита снарядов. Пригожин оценил, что потери не стоят такого "успеха".

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