Российская авиация нанесла 12 ударов по территории Курской области.

Количество сегодняшних боевых столкновений на фронте возросло до 88, горячее всего на четырех направлениях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, ситуация на фронте остается напряженной. Количество сегодняшних боевых столкновений возросло до 88.

"Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях", - сообщили в Генштабе.

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Так, на Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

"Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, до сих пор продолжается 11 из них. Неуправляемыми авиационными ракетами оккупант бил по Твердохлебовому и Серебрянскому лесничеству", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении захватчики 15 раз атаковали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак были отражены Силами обороны, 10 боестолкновений продолжается.

Также агрессор атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня он совершил 13 атак в районах Новоторецка, Калинового, Лысовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки.

"Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, один бой еще продолжается. Подвергся ударам неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, на Тарасовку и Мирноград захватчики сбросили авиабомбы", - сообщили в Генштабе.

В то же время на Кураховском направлении с начала суток российские оккупанты 19 раз атаковали наши подразделения. Они пытались продвинуться вблизи Цукурино, Желанного Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Катериновки. Сейчас продолжаются бои в восьми локациях.

Кроме того, на Харьковском направлении враг штурмовал позиции подразделений украинских войск в районе Старицы и Волчанска. Сейчас все атаки врага отбиты.

"На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Ступочек. Враг активно применяет авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по району Часового Яра", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг, при поддержке бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка, где наши защитники отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжается.

"На Времовском направлении наши войска отбили две атаки в сторону Богоявленки. Противник нанес авиационный удар неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Приютное", - сообщили в Генштабе.

На Ореховском направлении украинскими защитниками были отражены два вражеских штурма вблизи Роботино. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке и Орехову.

В то же время на Приднепровском направлении состоялись три атаки захватчиков, но успеха они не имели. Вражеская авиация нанесла удары по Херсону, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

Также отмечается, что российская авиация нанесла 12 ударов по территории Курской области России, применив 16 управляемых авиационных бомб.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее в ВСУ прокомментировали информацию о строительстве оборонительных укреплений в Днепропетровской области.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что оборонительные укрепления там не являются чем-то уникальным, а озвучивание информации об укреплении того или иного участка работает на врага, поскольку он сразу адаптирует свою тактику атак.

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