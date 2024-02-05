В течение прошлой недели враг атаковал Украину более 1500 раз.

На прошлой неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилось почти на четверть. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, в течение прошлой недели враг атаковал Украину более 1500 раз.

"Зафиксированы атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего-в Запорожской области", - отметил глава МВД.

Видео дня

Он проинформировал, что за неделю в результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения.

Война в Украине - ситуация на фронте

4 февраля во время рабочего визита президента Владимира Зеленского на передовые позиции Сил обороны Украины в районе села Работино Запорожской области произошли относительно близкие взрывы от обстрела российских оккупантов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Это Работино. В этой местности ведутся активные боевые действия, так что были относительно близкие разрывы, но я бы не драматизировал ситуацию", - сообщил Никифоров.

Как сказано на сайте президента, во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино. В частности, глава государства побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины.

Авдеевка сейчас остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

"Раньше там было три направления наступления противника. Мы говорили о направлении с севера, где речь шла о удержании врага в зоне Степного, это собственно северные подступы к Авдеевке. Но сейчас основная динамика развивается на севере самого города, где есть продвижение противника к участку, который расположен, условно говоря, между коксохимом и самой Авдеевкой. Там враг в выходные дни совершил определенное продвижение, используя плохую погоду, из - за которой разведка была затруднена, артиллерия работала меньше",-рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Также оккупанты постоянно обстреливают Херсон и область. Сегодня, 5 февраля, в результате удара врага погибли три человека. В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин. Из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице.

Вас также могут заинтересовать новости: