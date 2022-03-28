Вона також додала, що в тих районах окупанти створили свій командний пункт.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что враг продолжает милитаризировать зону отчуждения возле Чернобыльской АЭС.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Враг продолжает милитаризировать зону отчуждения и там, в тех районах, создал свой командный пункт. Действительно, они готовятся к наступлению и собираются с силами, собирают личный состав, подтягивают оружие. И, собственно, если мы говорим о таком объекте как Чернобыльская АЭС, то мы должны понимать, что опасность здесь уже не только для Украины, это опасность для Европы. И, собственно, Украина не один раз уже об этом заявляла", - подчеркнула Маляр.

Отвечая на вопрос понимают ли оккупанты, что постоянно находясь в зоне возле Чернобыльской АЭС они нарываться на опасность, в первую очередь, собственному здоровью, заместитель Министра обороны Украины сказала, что фактом является то, что большая часть российского общества одобряет такие варварские действия с единственной целью - завоевать Украину.

"Я вам скажу, пожалуй, страшные вещи, но большинство российского общества не просто одобряет такие действия своей власти, варварские просто, но даже готовы терпеть какие-то экономические проблемы, еще какие-то, для того, чтобы завоевать Украину. То есть это не надо пытаться анализировать ход их мыслей, почему они так делают, а воспринимать это как факт и бороться", - подчеркнула Маляр.

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