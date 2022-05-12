Защитники отметили, что "клочок за клочком" освобождают Украину от российских захватчиков.

Воины 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко продолжают освобождать Харьковщину от российских захватчиков. Защитники показали фрагменты своего тяжелого труда.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Клочок за клочком, село за селом вместе с побратимами возвращаем свое - то, почему нет цены во всем мире-Родину", - говорится в сообщении.

На кадрах видно уничтоженную и трофейную технику захватчиков, а также боеприпасы, которые те бросили, спешно отступая.

Кроме того, украинские воины показали фрагменты работы пехотинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова. В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерных эмоций".

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: