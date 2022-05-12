Воины 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко продолжают освобождать Харьковщину от российских захватчиков. Защитники показали фрагменты своего тяжелого труда.
Видео появилось в Facebook бригады.
"Клочок за клочком, село за селом вместе с побратимами возвращаем свое - то, почему нет цены во всем мире-Родину", - говорится в сообщении.
На кадрах видно уничтоженную и трофейную технику захватчиков, а также боеприпасы, которые те бросили, спешно отступая.
Кроме того, украинские воины показали фрагменты работы пехотинцев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова. В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерных эмоций".
Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.
По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.