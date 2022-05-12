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Воины 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко продолжают освобождать Харьковщину от российских захватчиков. Защитники показали фрагменты своего тяжелого труда.

Видео появилось в Facebook бригады.

"Клочок за клочком, село за селом вместе с побратимами возвращаем свое - то, почему нет цены во всем мире-Родину", - говорится в сообщении.

На кадрах видно уничтоженную и трофейную технику захватчиков, а также боеприпасы, которые те бросили, спешно отступая. 

Кроме того, украинские воины показали фрагменты работы пехотинцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ постепенно оттесняют российских оккупантов от Харькова. В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, "не распространять чрезмерных эмоций".

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

По данным экспертов, наступление ВСУ в Харьковской области усложняет для оккупационных сил РФ обстановку на Донбассе.

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