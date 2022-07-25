Эвакуация населения по новым направлениям проводится в Житомирскую область - город Коростень, где люди размещаются с проживанием и питанием.

Жители Славянска Донецкой области имеют возможность выбирать несколько направлений для безопасной эвакуации, среди которых предлагается новое.

Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях в эфире информационного телемарафона.

Городской голова Славянска подчеркнул, что властью для эвакуации населения из города, созданы все необходимые и безопасные условия.

"Каждый день идут автобусы в направлении Днепра. Одно направление - это до Покровска, а дальше железнодорожным транспортом до Львовской области. Во втором направлении едут жители, которые решили самостоятельно размещаться в безопасном месте. Также, предлагается второй вариант - новое направление эвакуации, автобусами везем жителей в Житомирскую область - город Коростень, где размещение проводится с проживанием и питанием", - пояснил Лях.

Городской голова Славянска отметил, что обеспечена организованная поддержка и помощь для эвакуации маломобильных жителей города, которым трудно передвигаться по состоянию здоровья или они имеют ограниченные физические возможности.

"Буквально несколько суток назад эвакуировали около 20 маломобильных человек, этот процесс ведется с началом боевых действий. Они спецвагонами в поезде выезжают в Покровск, а далее направляются, согласно имеющемуся диагнозу, в больницы. Но, к сожалению, даже из группы маломобильных жителей, иногда есть нежелающие эвакуироваться", - сказал Лях.

Городской голова Славянска отметил, что уже 20 суток город находится под постоянными вражескими обстрелами из РСЗО, кассетными снарядами, которые очень опасны для гражданских людей.

"К сожалению, каждый раз есть раненые и погибшие. На сегодняшний день в Славянске с начала военной агрессии погибло 19 жителей общины, получили ранения – 81", - проинформировал Лях.

По его словам обстрелами разрушается критическая инфраструктура города, поэтому существуют большие проблемы с водой и электричеством.

"Уже более 500 домов повреждены, среди них есть здания школы, детские сады. Особенно тяжело без воды, централизованного водоснабжения в городе уже нет два месяца. Сейчас осуществляется подвоз воды населению, работают скважины. Также, есть проблемы с электроснабжением, 10-15% населения вообще не имеет, или периодически остаются без электричества",- сообщил Лях.

Он отметил, что в многоэтажках без централизованного водоснабжения уже возникают проблемы с канализацией, которые могут обостриться с наступлением холодного периода.

Городской голова Славянска отметил, что с наступлением отопительного сезона обстановка в городе еще более осложнится.

"В этом году классического отопительного сезона, к которому привыкли не будет, потому что уже несколько месяцев нет газоснабжения. Без газа мы не сможем отапливать дома и многоэтажки, и частный сектор", - сказал Лях.

Он добавил, что для решения этого вопроса проводятся рабочие совещания Донецкой ОВА при участии правительства, но мощности электроснабжения по сравнению с довоенным временем значительно ограничены.

"Если к тому потребления электроэнергии, которое используется населением для приготовления пищи, добавить устройства для обогрева и отопления, система электроснабжения не выдержит",- пояснил Лях.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 июля в Славянске Донецкой области из более 100 тысяч жителей еще остаются около 23 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: