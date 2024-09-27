Уничтожено и поражено 40 единиц военной техники оккупантов.

Возле Песчаного, на Купянском направлении, россияне пошли на штурм с полусотней единиц техники. Он отбит со значительными потерями врага. Об этом сообщил командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко сегодня в Telegram.

"Вчера, 26.09.2024, противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", - сообщил Федоренко.

Как уточнил командир, в числе уничтоженных 14 единиц техники оккупантов: 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханка", 1 квадроцикл.

Поражено 26 единиц, в том числе: 10 танков, 10 БМП, 1 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 БРЭМ, 1 "Урал".

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 370 российских захватчиков, таким образом общие потери оккупантов в личном составе на сегодня составляют более 649 тыс. Согласно данным Генштаба ВСУ, также украинские воины обезвредили за сутки 21 танк, 48 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, два средства ПВО, 85 БпЛА оперативно-тактического уровня, 58 автомобилей и две единицы спецтехники оккупантов.

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