Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 370 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 сентября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 649 тыс. 170 человек, в том числе 1 тыс. 370 за минувшие сутки,
- танков - 8846 (+21) единиц,
- боевых бронированных машин - 17396 (+48),
- артиллерийских систем - 18678 (+58),
- реактивных систем залпового огня - 1199,
- средства ПВО - 961 (+2),
- самолетов - 369,
- вертолетов - 328,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16031 (+85),
- крылатые ракеты - 2608,
- корабли /катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58),
- специальная техника - 3192 (+2).
Война в Украине: новости
По мнению издания The Economist, если Украина и западные союзники хотят победить РФ, им нужно срочно изменить курс. Одним из способов сделать оборону Украины надежной в издании назвали членство в НАТО сейчас.
Издание The Washington Post считает, что из-за российских ударов по украинской энергетике эта зима не просто будет худшей в современной истории Украины. Проблемы с энергоснабжением прямо скажутся на обеспечении украинских войск на передовой.