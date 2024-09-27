Также был поражен 21 танк и 58 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 370 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в соцсети. В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 сентября 2024 года ориентировочно составили:

- личного состава - около 649 тыс. 170 человек, в том числе 1 тыс. 370 за минувшие сутки,

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- танков - 8846 (+21) единиц,

- боевых бронированных машин - 17396 (+48),

- артиллерийских систем - 18678 (+58),

- реактивных систем залпового огня - 1199,

- средства ПВО - 961 (+2),

- самолетов - 369,

- вертолетов - 328,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16031 (+85),

- крылатые ракеты - 2608,

- корабли /катера - 28,

- подводные лодки - 1,

- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58),

- специальная техника - 3192 (+2).

Война в Украине: новости

По мнению издания The Economist, если Украина и западные союзники хотят победить РФ, им нужно срочно изменить курс. Одним из способов сделать оборону Украины надежной в издании назвали членство в НАТО сейчас.

Издание The Washington Post считает, что из-за российских ударов по украинской энергетике эта зима не просто будет худшей в современной истории Украины. Проблемы с энергоснабжением прямо скажутся на обеспечении украинских войск на передовой.

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