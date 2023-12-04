Считать, что русские идут на такие формальные шаги, чтобы лишь восполнять потери живой силы - это недооценивать потенциал врага, говорит он.

Военный эксперт "Defense Express" Иван Киричевский в эфире общенационального информационного телемарафона рассказал, что означает указ российского диктатора Путина об увеличении штатной численности российской армии на 170 тысяч человек, в результате чего численность Вооруженных сил РФ увеличится до 2 209 130.

"Давайте детализируем, что среди всей численности Вооруженных сил РФ 1 320 000 военнослужащих. То есть в чем-то нам здесь играет на руку, что россияне недовыполняют собственные планы по формированию новых войск. потому что они уже хотели в 2023 иметь 1 500 000 военнослужащих", - акцентировал Киричевский.

Он добавил, что в Вооруженных силах РФ военные распределяются по разным родам войск. "У них, например, в ракетных войсках стратегического назначения, обслуживающих межконтинентальные баллистические ракеты, 50 тыс. человек числится, потому что там есть операторы ракет и охрана. В железнодорожных войсках, ремонтирующих дороги, там тоже до полусотни тысяч могут служить. Аэродромная охрана, военно-морской флот, это моряки. Там по очень многим специфическим таким структурам рассыпана. Сейчас численность сухопутных войск РФ колеблется ориентировочно 500-600 тысяч человек", - подчеркнул Киричевский.

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Эксперт пояснил, что такие формальные шаги означают подготовку к созданию новых видов соединений, которые нам "будет громить сложнее".

"Например, у них должна быть дивизия морской пехоты. У них есть пять бригад морской пехоты и на их базе должны дорастить до дивизии, которая будет иметь танки, самоходную артиллерию. То есть, теперь такие соединения будет громить сложнее. Еще проблемы, что россияне формируют новые десантно-штурмовые дивизии. О появлении первых частей новосозданной 104-й десантной дивизии и наша, и британская разведки уже сообщали. А россияне пытаются этот процесс расширить. Более того, есть еще проблема в том, что россияне собираются выгрести со всех складов хранения все остатки крупнокалиберной артиллерии, сформировать из них пять новых тяжелых артиллерийских бригад, хотя это планировалось, как дивизии. И бросить это против нашей артиллерии калибра НАТО 155 мм. Чтобы, условно говоря, старый советский САУ "Пион" пытался перестрелять нашу Panzerhaubitze 2000", - акцентировал Киричевский.

Нельзя сказать, что россияне делают в стратегическом плане что-то такое, "что совсем выходит за рамки понимания", заметил он.

"Но, если брать оперативно-тактическую ситуацию относительно того, как россияне могут пытаться усилить свою позицию в бою в 2024 году, то это проблема. Еще один важный момент, что надо считать не только количество штыков, которое они собираются поставить в строй, но еще и количество новых военных "организмов", которые они собираются создать. Потому что просто считать российскую живую военную силу только по тому, как они собираются восполнять потери, это недооценивать потенциал противника. Надо просто смотреть, какие новые соединения они собираются создавать", - подчеркнул Киричевский.

Военный эксперт резюмировал, что пока с созданием новых соединений у россиян все складывается "не так хорошо, как бы им бы хотелось".

Путин увеличил численность армии

Как сообщал УНИАН, 1 декабря стало известно, что российский диктатор подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации до 2 209 130.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери россиян ориентировочно составили уже около 332 040 человек.

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