Тем, кто попадет под действие радиоэлектронной помехи, надежными способами коммуникации будут SMS-сообщения и стационарная телефонная связь.

Войска противника сегодня-завтра начнут глушить связь, интернет и телевидение в прифронтовой зоне, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Для того, чтобы запустить информацию о капитуляции Украины и таким образом принудить местное население к отказу от любого сопротивления. Тем, кто попадет под действие радиоэлектронной помехи, надежными способами коммуникации будут SMS-сообщения и стационарная телефонная связь", - говорится в сообщении.

Активист Сергей Стерненко считает, что таким образом РФ хочет дезинформировать россиян и убедить их, что ВСУ капитулировали.