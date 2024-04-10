Среди подписантов открытого письма такие известные имена как Алисса Милано, Вигго Мортенсен, Шон Пенн, Барбара Стрейзанд и другие.

Ряд голливудских звезд и других известных американцев обратились с открытым письмом к Конгрессу США с призывом как можно скорее утвердить пакет военной помощи Украине.

Еще 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с известными американцами-амбассадорами украинской благотворительной платформы UNITED24. Сегодня появилось открытое письмо к Конгрессу США за подписью многих участников видеовстречи. Текст письма приводит CNN.

"Украинцы борются за свое существование. На территории, которую оккупировала Россия, она пытает украинских граждан, похищает украинских детей и убивает украинских лидеров. На территории, до которой может дотянуться своим оружием Россия, она наносит удары по мирным жителям и спасателям. (...) Российские лидеры открыто говорят, что их цель - уничтожение украинского государства и уничтожение украинцев как народа. Российские пропагандисты чуть ли не ежедневно угрожают геноцидом", - говорится в письме.

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Авторы обращения отмечают, что украинцы борются не только за себя, но и за то, чтобы сохранить мировой порядок - защищают Европу и дают понять Китаю, что агрессия против соседей может стоить очень дорого.

"ВСУ защищают основные американские интересы. (...) Большинство американцев это понимают и хотят помочь Украине. (...) Но мы подводим украинцев. (...) Если Россия прорвется, это будет наша вина. Если Украина потерпит поражение, мы окажемся в гораздо более опасном мире. (...) И тогда будет слишком поздно сделать то, что сейчас легко: помочь союзнику, который ведет борьбу своей жизни, приняв закон в Конгрессе. Потратьте примерно 5 центов с каждого доллара Министерства обороны, примерно один цент из общего бюджетного доллара, большая часть которого, в любом случае, остается в Соединенных Штатах", - говорится в открытом письме.

Среди подписантов 34 известных американца и одна организация. Свои подписи под письмом в частности поставили политолог Фрэнсис Фукуяма, актер Марк Хэмилл, астронавт Скотт Келли, военно-политический аналитик Майкл Макфол, актриса Алисса Милано, актер Вигго Мортенсен, актер Шон Пенн, певица и актриса Барбара Стрейзанд и другие.

Американский закон о военной помощи Украине

Как писал УНИАН, в ближайшие дни у Палаты представителей Конгресса США будет последний в этом году шанс поддержать Украину и принять закон о военной помощи. Однако однопартийцы спикера Майка Джонсона угрожают ему отставкой в случае, если тот вынесет на голосование этот законопроект. Сам спикер не стремится увольняться и к Украине ему безразлично.

Также мы рассказывали, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон не смог убедить Дональда Трампа разблокировать американскую военную помощь Украине. Во время визита в США ему даже не позволили встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

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