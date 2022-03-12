Также в Украине разрушено более 280 учебных заведений, из них 9 уничтожено полностью.

За 16 дней вооруженной агрессии России в Украине уже погибли 79 детей и почти 100 ранены.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия", - констатировали в прокуратуре.

Сообщается, что в настоящее время в Украине разрушены более 280 учебных заведений, из них 9 уничтожены полностью. В Донецкой области повреждены 110 учебных заведений, в Сумской - 28, в Киеве – 17.

Также повреждены более 10 детских лечебных учреждений.

По данным ОГУ, в среднем оккупанты ежедневно разрушают по 17 учебных заведений.

"Таким образом 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленное разрушение таких заведений", - сказано в сообщении.

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