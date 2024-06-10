Ранее авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire интегрировали на украинские Су-24М, Су-27 и МиГ-29.

На украинские штурмовики Су-25 интегрировали французские авиабомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM, A2SM или HAMMER). Впрочем, эксперты не спешат этому радоваться, называя такой шаг вынужденным.

По мнению специалистов Defense Express, он напрямую связан с исчерпанием мировых запасов неуправляемого авиационного вооружения. Так, доступный запас неуправляемых боеприпасов стандарта "Варшавского договора" под Су-25 исчерпали еще за первый год полномасштабной войны.

Временным решением стала адаптация украинских штурмовиков под американские неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух - поверхность" Zuni.

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Однако и в этом случае запас неуправляемых боеприпасов оказался ограничен, а возобновление их производства противоречит современной западной доктрине использования авиации, где ставку делают на управляемые боеприпасы.

Поэтому единственным вариантом осталась адаптация Су-25 под управляемые бомбы или ракеты. В общем, интеграция в эти самолеты AASM может существенно повысить их боевой потенциал. Стоит также напомнить, что ранее американцы превратили свои знаменитые штурмовики A-10 Thunderbolt II в полноценные носители управляемого оружия класса "воздух - поверхность".

Новые авиабомбы для Воздушных сил

Ранее стало известно, что Украине передали знаменитые авиабомбы GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb). На одном из фото можно видеть МиГ-29, который несет сразу пять таких боеприпасов.

По мнению экспертов, GBU-39 гораздо меньше страдают от российских систем РЭБ, чем выполненные на их основе GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые стартуют с наземных пусковых установок.

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