Эксперт уверен, что даже после этого Россия не прекратит воевать.

Полная победа для Украины - это не возвращение территорий в границах 1991 года, а создание ситуации, в которой Россия больше никогда не будет угрожать Украине. Такое мнение высказал историк Владлен Мараев в интервью УП.

"Проблема в том, что выход на границы 91-го года не обязательно означает победу - это большая проблема. Потому что Россия не прекратит воевать… Полная победа для Украины - это создание ситуации, в которой Россия больше никогда не будет угрожать Украине", - отметил он.

На вопрос, может ли такой "ситуацией" быть вступление в НАТО, эксперт отметил, что пока это тоже не гарантия от всего, потому что до сих пор никто не знает, насколько Альянс на самом деле готов защищать всех своих членов:

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"Однозначно вступление в НАТО необходимо. Потому что сейчас это как раз лучшая гарантия безопасности из тех, что есть. Сейчас мы и близко не имеем ничего подобного".

Однако, по его словам, НАТО не хочет воевать с Россией:

"Альянс категорически не хочет втягиваться в эту историю".

Также Мараев считает, что Россия по факту уже потерпела очень тяжелое поражение, потому что полностью провалила свой блицкриг:

"Она полностью опозорилась как вторая армия мира. Но проблема в том, что Украина еще не выиграла".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1510 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро, 15 мая, составляют 486 тысяч 940 человек.

Также Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 7 тыс. 510, боевых бронированных машин - 14 тыс. 508, артиллерийских систем - 12 тыс. 538, РСЗО - 1 тыс. 70, средств ПВО.

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