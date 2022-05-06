Речь идет о 14 беспилотниках и самолете.

За сегодня украинской противовоздушной обороной сбито 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что боевая авиация противника и в дальнейшем действует на расстоянии, не входя в контролируемое ВСУ воздушное пространство.

"5 мая противовоздушной обороной воздушных сил и сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей: 14 беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30СМ", - говорится в заметке.

Так, самолет оккупантов был сбит на Восточном направлении зенитными ракетным подразделением Воздушных сил.

Отмечается, что "Орлан-10" сбивают всеми доступными средствами - зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" с украинского истребителя.

"В течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил осуществила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за 4 мая украинские военные поразили два вражеских истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.