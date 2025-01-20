При этом оккупанты продолжили продвижение в других селах.

Силы обороны Украины восстановили свои позиции в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState. В частности, речь идет о Махновке в Курской области РФ и Зеленовке в Донецкой области.

При этом оккупантам удалось продвинуться в Тернах, Двуречной, возле Колодязов и Славянки.

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Война в Украине: новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился, как возникла идея проведения Курской операции на территории России. Он добавил, что с июня 2024 года российские войска начали переходить в наступление фактически по всей линии фронта. "Нам нужно было найти какое-то решение, которое бы, во-первых, отвлекло противника и заставило бы его снять часть своих сил с главных направлений. Во-вторых, нейтрализовать угрозу для нас на новых участках. В ходе анализа было найдено "слабое место" как раз на Курском направлении", - заявил Сырский.

Вчера стало известно, что на территории Курской области ликвидировали заместителя командира 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации, подполковника Евгения Тихановича. О его смерти сообщает российский паблик "Первое городское Саяногорск". В сообщении указывается, что 41-летний российский военнослужащий "отдал свою жизнь, защищая жителей Курской области".

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