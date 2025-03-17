Вражеский "гараж талантов" нашли разведчики "Магуры".

ВСУ нанесли удар по мастерской, в которой 155-я бригада морпехов РФ наваривала на технику дополнительную броню. Об этом сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", разведывательная рота которой и обнаружила вражеский объект.

"Разведывательная рота 47 ОМБр "Магура" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов". Морпехи 155-й бригады упорно наваривали дополнительную броню на свои "корыта", будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались - может, проблема не в броне, а в карме?" - говорится в сообщении.

В результате, как отмечают в ВСУ, оккупанты хотели улучшить броню, а улучшили в итоге статистику своих потерь.

"HIMARS провел финальное тестирование их изделий. В результате - мастерская свернулась вместе с клиентами", - отмечают представители "Магуры".

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, на Торецком направлении 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, входящая в состав оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, отразила штурм российских оккупантов и разгромила танковую колонну.

В штурме вместо "традиционных" малых групп россияне задействовали бронированную технику, которая перевозила десант. В частности, в колонне были танки-сараи, набитые пехотой. Вражескую колонну заметили аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны. После чего танки уже встретили пилоты подразделений R.V., батальона беспилотных систем 28-й бригады и РУБпАК "Феникс".

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