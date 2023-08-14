ВСУ продвинулись в западной части Донецка — восточной части Запорожской области и в западной части Запорожской области

Украинские силы 13 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщают аналитики американского Института изучения войны, продвинулись в западной части Донецка — восточной части Запорожской области и в западной части Запорожской области.

Как напоминают в ISW, согласно сообщению Генштаба Украины, украинские войска вели наступательные операции на Бердянском (западная часть Донецка – восточная часть Запорожской области) и мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях и добились частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу от Орихова). Несколько российских источников заявили 12 августа, что российские войска отошли из Урожайного (в районе Донецко-Запорожской области), хотя многие российские источники опровергли эти утверждения 13 августа.

Аналитики ISW отмечают, что пока у них нет подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного, и они, вероятно, в настоящее время занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.

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Также отмечается, что российское информационное пространство акцентирует внимание на успехах украинцев в Урожайном, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух русских и проблемы с командованием в этом районе.

"Александр Ходаковский, командир батальона "Восток", оборонявшегося под Урожайным, ссылался на слова командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, что Россия не может победить в обороне, а Ходаковский жаловался, что Россия слишком рано израсходовала свои ресурсы в войне, а теперь необходимо сделать паузу, чтобы накопить ресурсы для новой операции, что указывает на признание того, что гибкая оборона России в этом районе имеет свои ограничения", - отмечают в ISW.

Ситуация на фронте - что известно

По данным Генштаба, россияне пытаются восстановить утраченное положение на трех направлениях - Бахмутском, Шахтерском и Запорожском, но результата не достигли.

За прошедшие сутки по линии фронта произошло в эти сутки 24 боевых столкновения.

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