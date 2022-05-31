ВСУ уничтожили оккупантов вместе с их техникой / скриншот

Воины 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского показали атаку на российских оккупантов. Техника уничтожена, экипаж ликвидирован вместе с боекомплектом.

Видео появилось в Facebook бригады.

На кадрах видна группа оккупантов, которые скопились вблизи своей техники. Воины решили ударить именно в этот момент.

Русскую броню вместе с оккупантами уничтожили метким выстрелом из украинской "Стугны". Сдетонировал боекомплект.

"Какой степени прожаренное мясо вы любите? У выговцев тут well-done", - написали воины.

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Ранее воины К2 54 ОМБр совершили мощную атаку на оккупантов, передвигавшихся украинским Донбассом на броне. На кадрах видно, как российский Т-72Б3 подрывается на противотанковой мине, а затем, во время побега, срывает минный шлагбаум. "Контрольным" для оккупантов стал выстрел из "Стугны".

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