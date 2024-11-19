Как отметил военный, многие люди привыкли, и война стала для них нормой.

Сейчас все украинцы должны присоединиться к борьбе, нужно снимать "розовые очки" и работать на победу, иначе развязанная Россией война будет долгой. Такое мнение в интервью УП высказал боевой медик с позывным "Гризли" из 126-й отдельной бригады ТРО 30-го корпуса морской пехоты.

"Сейчас все украинцы должны присоединиться к борьбе. К сожалению, я вижу такую ​​неутешительную тенденцию, что война касается только тех, кто уже воюет, и их родственников. Все остальные живут, как обычно. Ну, и периодически жалуются на неудобства вроде выключенного света. Люди привыкли. Война стала нормой", - отметил он.

По словам военного, хуже всего, что может произойти - это то, что воевать будут наши дети и внуки:

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"Я этого не хочу. Так же, как не хочу, чтобы мои дети жили с паспортами Российской Федерации, чтобы у них дома висел триколор и портрет этого дьявола (Путина). Не хочу, чтобы к моим родителям пришли и сказали: "Теперь это не ваш дом и не ваша земля". Потому я здесь".

Военный признался, что, как и все бойцы, устал.

"Работаю на внутренних резервах. Силы дает понимание того, что не могу оставить ребят, с которыми многое пережил. И надежда на то, что война скоро закончится победой, и я смогу вернуться к нормальной жизни. Я бы с большим удовольствием вернулся к своей гражданской профессии. Мне часто снится, что я в море - очень скучаю по своей работе, потому что действительно ее люблю. К тому же я с детства мечтал стать капитаном. Это моя цель".

Еще одна мечта бойца - купить мотоцикл "Харлей" и проехать всю Америку.

Война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы - заявление Трюдо

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы.

Трюдо спросили о недавнем звонке канцлера Германии Олафа Шольца правителю России Владимиру Путину, и он его поддержал: При этом он добавил, что Канада остается приверженой победе Украины и хочет увидеть окончание войны как можно скорее, предположив, что "это может произойти в ближайшие месяцы".

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