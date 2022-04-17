Оккупанты целенаправленно обстреляли жилые дома в Золотом, два человека погибли, четверо ранены.

Российские оккупанты целенаправленно обстреляли жилые дома в Золотом: два человека погибли, четверо ранены.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Это умышленное убийство людей", – отметил он.

По словам Гайдая, кроме жилых домов рядом ничего нет, поэтому оккупанты целенаправленно избивали по населению.

"В одной из многоэтажек разрушены два этажа - снаряды прошли навылет. Есть по меньшей мере двое погибших горожан, еще четверо ранены", - добавил он.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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