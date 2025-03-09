Он сказал, что в армии его угнетало, что солдат - как крепостной в бессрочном ярме, но закон о сроках службы изменил бы ситуацию.

Военный рассказал, как жители прифронтовых поселков наживались на военных, и о дармоедах среди высших военных чинов.

В интервью Украинской правде бывший военнопленный, родом из Мариуполя, рассказал, что они стояли в 40 км от фронта на Роботинском направлении, в глухом заброшенном поселке со старыми домами, где в лучшем случае свет есть, а туалет и вода на улице. Местные брали по 5000 грн с человека, на дом 3-5 военных - в итоге хозяин зарабатывает, как за аренду квартиры в Киеве. "Все те прифронтовые края живут за счет военнослужащих", - отметил он.

Военный рассказал, что в их части не было проблемы отпроситься на выходные, поскольку в бригаде старались поддерживать психологическое состояние. "Ребята возвращались домой на день-два, чтобы побыть с семьей. Мне возвращаться было некуда", - рассказал военный.

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"Тебя отпускают домой, а тебе некуда ехать - это паршивое ощущение. Ты можешь поехать в Днепр снять дом и делать вид, что дома. Но как дома чувствовать себя ты не будешь. Это иллюзия, попытка обмануть самого себя. После такого становится еще хуже. Я ездил один раз и решил больше не сходить с карусели под названием служба", - поделился ощущениями военный.

Он отметил, что о реалиях на передовой известно много, а вот что творится на второй-третьей линиях, мало кто знает. "Здесь царит так называемая новейшая УБА - Украинская Бумажная Армия. Ее составляют кадровые военные старой школы, они всю жизнь занимались глупостью в советской, а потом в украинской армии", - сказал военный и добавил, что "эти профессиональные дармоеды годами паразитируют на офицерских должностях в штабах и создают видимость работы".

Военный отметил, что фронта они никогда не видели и попасть туда не рвутся, а ждут, "пока где-то появится теплое сидельно-проверочное место".

"Если такой человек попадает на командную должность, то устраивает "совок" всюду, где может, пусть и одетый в три слоя вышиванок", - констатировал военный.

Также он рассказал, что продовольственный склад - это любимое место тунеядцев, среди которых вряд ли найдется тот, кто был на передовой.

"Тунеядец - это призвание, человек с достоинством этого не выдержит. Вот, в частности, и из-за этого все бегут из армии нормальные люди. Забацал третьего ребенка - до свидания. Если родители получили инвалидность или погиб кто-то из родных - увольняются. Как бы ты ни был мотивирован, со временем перегораешь, потому что война идет годами", - пояснил военный.

"В армии меня угнетало, что солдат - как крепостной в бессрочном ярме. Я уверен, закон о сроках службы изменил бы ситуацию: вот твой срок - ты знаешь, что после этого будешь иметь хотя бы паузу. Краткосрочные контракты также могли бы быть выходом. Мне кажется, что большинство возвращалось бы обратно в армию, потому что война для многих стала профессией", - высказал мнение военный.

Он отметил, что в 2022 году добровольцем шел защищать свой дом, не имея никакого военного опыта и считал, что все сделал правильно. "Я попал в плен, город оккупировали, а моя семья осталась с голой задницей в прямом смысле. За более чем год, что я провел в неволе, положение моих родных к лучшему не изменилось. Сотни тысяч людей потеряли дома, а реальных программ социальной помощи нет", - констатировал военный.

Мужчина добавил, что ему сейчас 46 лет, а у него нет ни жилья, ни работы, ни имущества. "У меня нет времени ждать чуда. Я понял, что нужно все начинать с нуля, и надо делать все самому. Поэтому я решил уходить из армии и вместе с семьей уезжать из Украины. В какой-то момент мне стало все равно, что Киев, что Берлин, что Австралия - это уже не дом, везде я чувствую себя гостем. Надежды на возвращение домой нет, но главное - чтобы моя семья была в безопасности", - подытожил военный.

Демобилизация в Украине

В профильном комитете Верховной Рады пока не берутся прогнозировать, когда примут закон о демобилизации, который будет определять четкие сроки службы для военных. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что установление сроков службы напрямую связано с решением проблемы ВЗЧ.

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