Также воин рассказал о сложном периоде во время своей службы.

Огнеметчик батальона одной из воинских частей Командования Сил поддержки ВСУ Михаил Безушко, который до полномасштабной войны был музыкантом, рассказал о специфике огнеметов и ощущениях войны. По его словам, для человека, который не связан с войском, ручной пехотный огнемет РПВ-16 будет напоминать гранатомет.

"Но стреляет огнемет термобарическими снарядами, эффект от выстрела приравнивается к артиллерийскому. Вся фишка в "термобаре". Термобарический заряд выжигает кислород, создает вакуум. Тем, кто будет находиться в радиусе действия, точно не позавидуешь. Огнемет идеален для городских боев. В лесной местности надо очень осторожно применять: зацепишь ветку - снаряд не долетит до цели. Наделаешь вреда. Можно работать и в поле, такой опыт у меня тоже есть. Огнеметчик - лакомая цель для противника, главное, не задерживаться на позиции после выстрела. Время идет на секунды", - отметил он в интервью "Украинской правде".

Безушко добавил, что впечатления от работы с огнеметом очень яркие:

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"Ты делаешь выстрел, огневая вспышка спереди и сзади себя, а через несколько секунд термобарический снаряд накрывает позиции оккупантов! Понимаешь, что нанес врагу мощный удар, который приближает нашу победу".

Военный отметил, что в эмоциональном плане на войне сложно, однако он умеет себя успокаивать.

"В окопе как-то сидел, с мышами играл. Имел сухой хлеб, бросил мыши - она поела, попищала и в конце концов привела еще трех мышей. Я им еще хлеба набросал. Они начали драться за хлеб. Вскочили мне на ноги и начали драться прямо на ногах. Словом, и мышей покормил, и себя развлек", - поделился огнеметчик.

В то же время Безушко рассказал, что очень сложно было, когда он вместе с побратимами спали на земле несколько дней во время контрнаступления на Харьковщине.

"Была ситуация, когда мы разделились, и часть нашей группы попала под минометный обстрел. Я забрал огнемет своего собрата, его БК, соответственно должен был нести это все на себе и буквально вгрызался в землю от веса. Было очень трудно идти, даже дышать трудно было. После боевых действий не остается ничего живого. Когда ты видишь те огарки от леса, от деревьев, то сердце обливается кровью. Я очень люблю природу. Ежедневно хожу на реку", - отметил боец.

По его словам, после российских оккупантов украинцам придется восстанавливать природу, к примеру, высаживать лес. Военный считает, что начинать это делать нужно уже сейчас, конечно, там, где это возможно.

"У меня есть хороший пример. В селе на Тернопольщине мой дом стоит под холмом, который раньше был голый. Но мои родители еще маленькими засадили его саженцами. И сейчас тот холм настолько зарос, что образовался полноценный лес, который соединяется с Черным лесом, ведущим в Карпаты. Поэтому когда-то посаженное зерно сделало большую работу. В том лесу теперь живут разные звери, развивается экосистема", - подытожил Безушко.

Война в Украине - последние новости

Ранее командир сводного подразделения одной из бригад, участвующих в боях на территории РФ, Сергей Коротких заявил, что Курская операция ВСУ показала способность украинских бойцов побеждать численно превосходящие силы врага, а также заставила Россию перебросить примерно 50 000 захватчиков в российский регион.

В то же время пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова отметила, что сейчас самыми сложными направлениями на фронте являются Торецкое, Краматорское и Северское. По ее словам, относительно стабильной является ситуация вблизи Часового Яра.

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