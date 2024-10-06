MOLFAR поделился, как его изменила война в Украине.

Украинский певец и военный Михаил Безушко, более известный как MOLFAR, который ранее высказался о мобилизации звезд, получил травму во время выполнения боевого задания на фронте. Артист рассказал, как его изменило полномасштабное вторжение.

В первые дни большой войны исполнитель стал на защиту страны добровольцем. Михаил поставил на паузу свою музыкальную карьеру и пополнил ряды ВСУ. Сейчас он служит огнеметчиком. За почти 3 года войны артист защищал Украину в горячих точках в Донецкой, Луганской, Харьковской и в Запорожской области.

В последней он получил ранения. В интервью для издания "Украинская правда", Безушко рассказал, что во время боевого задания на Роботинском направлении была высокая интенсивность обстрелов и он едва не погиб. Тогда исполнитель получил акубаротравму, в результате которой частично потерял слух:

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Мы зашли в "аппендицит", держали позиции, оккупанты обстреливали нас с трех сторон. Помню, как занял вражескую позицию, лисью нору, а туда как раз прилетела 120-я мина где-то в трех метрах. Повезло, потому что могло бы там и закопать. Это была вторая акубаротравма. Начал плохо слышать левым ухом.

Также певец поделился, как изменила его война. По словам Михаила, вторжение россиян научило его меньше бояться и меньше чувствовать. Исполнитель признается, что война притупляет многие чувства и "становится меньше эмоциональных окрасок" в жизни.

Более того, изменилось в MOLFAR и то, что он из-за нехватки коммуникации начал медленнее говорить и ему сложно быстро сформулировать мысль.

"Я бы сказал, что стал какой-то более нейтральный. Даже в плане видения смерти. Когда ты часто с этим сталкиваешься, ощущения притупляются, ты по-другому это воспринимаешь. Также я стал дольше формулировать мысль, медленнее говорить. Не знаю, может, из-за того, что меньше социальной, медийной активности, ведь я уже два с половиной года на службе. Кардинально изменились ценности. Сейчас для меня основное - это мои самые близкие и дорогие: семья, окружение. И то, что мне приносит удовольствие: прежде всего музыка", - добавил защитник.

Что известно о MOLFAR

Безушко стал известным в составе группы "Mad Heads UA". Выступая с коллективом, он параллельно писал песни для популярных украинских исполнителей.

А позже Михаил начал сольную карьеру и взял псевдоним MOLFAR. В 2021 году певец выпустил первую песню с новым проектом. Наиболее известные его композиции - "Чекаєш" и "Алхімія".

Напомним, ранее солист группы O.Torvald и военный Женя Галич рассказал, как едва не погиб на фронте. Артист ответил, какие задачи выполняет в ВСУ.

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