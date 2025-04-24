Противник ищет слабые места в украинской системе ПВО.

Во время ночного массированного удара РФ по Украине российские ракеты летели по довольно необычному маршруту. Внимание на это обратил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что часть дронов и ракет РФ летели на Киев с северо-запада. Но если смотреть на карту, то по прямой – граница с Беларусью.

В последнее время враг не использовал белорусскую территорию для осуществления атак по Украине. Так было до этой ночи.

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"Противник ищет слабые места, пробелы в нашей системе ПВО, чтобы этим воспользоваться. Последствия – ужасные. В который раз должны констатировать, что агрессору безразлично, сколько гражданского населения пострадает, будет так называемых сопутствующих потерь. Я посмотрел по карте Киева на места прилетов вражеских дронов и ракет, там нет ни одного военного объекта. Итак, Путин сознательно применял ракеты, чтобы убить чем больше киевлян и погрузить людей в атмосферу паники, хаоса и уныния", – акцентировал он.

Селезнев отметил важность того, чтобы люди не пренебрегали сигналами воздушной тревоги. Во время атак теми средствами, которые применяет РФ, не помогает правило "двух стен", говорит он.

"Например, "Шахеды" уже используются с боевой частью не 60 кг, а до 90 кг, соответственно, уровень разрушения равен взрыву КАБа весом до 250 кг. Известно, что "Калибры" или "Искандеры" несут сотни килограммов взрывчатки. Поэтому важно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги", – резюмировал эксперт.

Удар России по Украине

Ночью 24 апреля российские террористы атаковали Украину, применив более 200 средств поражения. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил дроны-камикадзе, ракеты типа "Калибр", баллистику, ракеты Х-101 и тому подобное.

В Киеве враг нанес удар по жилым домам. С утра спасатели разбирают завалы. По последним данным, погибли 12 человек, десятки пострадали.

Также в результате российской атаки пострадал Харьков. Там зафиксировали 24 атаки. 14 раз враг бил БПЛА, 10 раз ракетами.

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