Украинские войска ежедневно продвигаются южнее Бахмута, отметил Евлаш.

На Бахмутском направлении российские оккупационные войска пытаются атаковать позиции украинских войск в районе Клещиевки Донецкой области. Однако эти попытки врага тщетны.

Об этом в эфире FREEДОМ заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. Он отметил, что украинские защитники наносят врагу существенные потери.

"Враг понимает, что утрачены подходы к этому населенному пункту и это как чемодан без ручки – и нести тяжело, и бросить жалко. И поэтому он пытается как-то отбиваться, но все эти попытки тщетны, потому что мы наносим очень мощный урон, инициатива на нашей стороне. Более того, уже их "z-каналы" начинают пищать о том, что это одно из самых тяжелых направлений для вооруженных сил оккупационной армии, и уже очень широко идет информация от их же каналов, "z-блогеров", что они будут отходить к трассе Бахмут – Горловка", – подчеркнул Евлаш.

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По его словам, сейчас россияне активно минируют там подходы. Однако при правильной планировке и использовании современного вооружения ВСУ смогут преодолеть эти препятствия.

"Мы уже неоднократно показали, что мы можем действовать даже тогда, когда противник превосходит нас в авиации, в бронетехнике, в людях. Мы все равно движемся вперед вопреки всем законам логики и военного искусства", – добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Также Евлаш отметил, что украинские войска ежедневно продвигаются южнее Бахмута. Каждый день это разное расстояние – от десятков до сотен метров на разных направлениях.

"Также мы уже закрепились на некоторых позициях уже за железной дорогой. Это оборонительное такое сооружение, рукотворное, оно тяжело штурмуется, легко обороняется, но, когда этот рубикон уже перейден, то можно уже развивать наступление дальше, выходя на оперативное пространство. Более того, хочу еще отметить, противник продолжает терроризировать местное население, которое находится на временно оккупированной территории, "кошмарят" их", – резюмировал Илья Евлаш.

Война в Украине: актуальные новости

Россия разместила во временно оккупированном Крыму истребители МиГ-31, способны нести ракеты "Кинжал". Они находятся на аэродроме "Бельбек". Спутниковые снимки за 15 октября свидетельствуют, что там было 4 таких самолета.

Тем временем на фронте россияне пытаются атаковать на нескольких направлениях. Генштаб ВСУ в вечерней сводке отчитывался, что на передовой произошло более 70 боевых столкновений.

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