На опубликованных кадрах с места атаки видно разрушенные стены и разбитые балконы.

Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В Сумах есть "прилет".

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь. По его словам, вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.

"И снова прилет. Прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломаны стены, женщина кричит: "Помогите". Скорая на месте. Также ГСЧС работают. Дальнейшую информацию предоставим", – рассказал он.

Видео дня

Кобзарь также опубликовал видео, на котором показаны последствия "прилета":

По состоянию на 01:03 было известно об одном погибшем в результате атаки. Также один человек получил ранения, заявил Кобзарь.

Обновлено 01:29: Сотрудники ГСЧС спасают женщину. Ее, по словам Артема Кобзаря, в результате атаки зажало плитой.

Война в Украине: это стоит знать

Ночью 29 января в России снова раздавались взрывы. Нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ атаковали дроны Главного управления разведки. Произошло четыре попадания по территории нефтебазы. В разведке говорят, что атакованный объект получил значительные повреждения.

Тем временем россияне заявили, что якобы захватили населенный пункт Новоегоровка на Луганщине. В Третьей штурмовой бригаде заявление оккупантов опровергли. Там акцентировали, что данное заявление и все новости о захвате поселка – очередной фейк российской пропаганды для иллюзии успеха РФ "на рубежах нашей бригады".

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