Также сообщается, что вероятнее всего были отлеты в сторону Николаева.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Херсоне продолжают звучать взрывы.

Звуки доносятся со стороны сектора Чернобаевки. Об этом сообщает местный канал.

Также сообщается, что вероятнее всего отлеты в сторону Николаева, в Николаеве уже сообщают о прилетах".

Чем известна Чернобаевка:

Как писал УНИАН, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции россиян разгромили 27 февраля. Однако, после удара украинскими "Байрактарами", россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии – генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

18 апреля ВСУ в 16-й раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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