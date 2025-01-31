Враг пытается прорвать оборону ВСУ.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения, враг продолжает давление на позиции украинских войск, пытаясь прорвать оборону. Об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

"Противник, преимущественно без применения бронетехники, проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы, Янтарное. Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - сообщают военные.

На Краматорском и Торецком направлениях тяжелые бои идут в Часовом Яру и Торецке, противник при поддержке артиллерии и БПЛА продолжал штурмы позиции ВСУ.

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Как отмечают бойцы, по укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 220 артобстрелов. Также атаки врага были направлены на наши укрепления неподалеку Орехово-Васильевки, Новомарково, Предтечино и Крымского.

"В районе Щербиновки противник применял два БТР, которые вместе с десантом были уничтожены нашей артиллерией", - говорится в сообщении "Хортицы".

Также на Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки, а на Лиманском направлении - в районах Копанок, Ямполовки, Зеленой Долины и Тернов, потери позиций украинские бойцы не допустили.

"На Северском направлении при поддержке бронетехники враг пытался прорвать нашу оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменского. В результате огневого воздействия уничтожены и повреждены десять ББМ оккупантов. Остатки вражеского десанта были уничтожены при попытке вернуться в исходный район", - сообщают в ОСУВ "Хортица".

Всего в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" за прошедшие сутки произошло 127 боестолкновений с противником. Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 34 авиаудара с применением 72 КАБов и 597 ударов дронами-камикадзе.

Война в Украине - новости

Как пишет Reuters, российские войска постепенно сжимают кольцо вокруг Покровска - важного логистического центра, основные пути снабжения которого оказались под угрозой. Возможное окружение или захват города может дать России преимущество для дальнейших атак в разных направлениях на востоке, создавая дополнительное давление на Киев в критический момент войны.

Между тем NYT сообщает, что солдаты КНДР не появлялись на фронте в Курской области уже около двух недель.

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