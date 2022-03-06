В Украине уже 11 дней продолжается война, которую развязала РФ.

Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что над Черным морем украинские военные сбили еще один вражеский самолет.

Таким образом, за 11 дней войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, украинские военные сбили 45 самолетов.

Кроме того, по состоянию на 5 марта 2022 года в Украине погибли более 11 тысяч российских захватчиков. Также противник потерял 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 44 самолета и 48 вертолетов.

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