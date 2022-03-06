Над Черным морем сбит самолет оккупантов / REUTERS
Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что над Черным морем украинские военные сбили еще один вражеский самолет.
Таким образом, за 11 дней войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, украинские военные сбили 45 самолетов.
Кроме того, по состоянию на 5 марта 2022 года в Украине погибли более 11 тысяч российских захватчиков. Также противник потерял 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 44 самолета и 48 вертолетов.