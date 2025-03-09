В частности, российская ПВО работает в районе Новолипецкого металлургического комбината.

Продолжается полномасштабная война России против Украины. В нескольких областях страны-агрессора раздаются мощные взрывы, работает ПВО.

В частности, в российских телеграм-каналах заявляют об атаке на Липецк. Местные жители сообщают, что слышали над городом по меньшей мере 7 взрывов.

Отмечается, что российская ПВО работает в районе Новолипецкого металлургического комбината. Это одно из крупнейших металлургических предприятий России, которое играет важную роль и для оборонного сектора.

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Взрывной ночь выдается и для Рязанской области. Сообщается о "хлопках" в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Впоследствии губернатор Рязанской области РФ отчитался, что росПВО якобы сбила над Рязанью БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Кроме того, под атакой находится и Ростовская область страны-агрессора. Там во время отражения атаки БПЛА дрон упал на частный дом в селе Ряженое. Возник пожар.

Всего, по данным Минобороны РФ, над Ростовской областью с 20:00 до 21:30 (МСК) было сбито шесть беспилотников, добавляет Baza.

О громких "хлопках" сообщают и жители Воронежской области. Там так же работала ПВО. По данным местных властей, его сбили.

Прилеты фиксируются и в Коренево Курской области РФ.

Атаки по территории РФ

8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ. По данным источников, речь идет о предприятии "Киришнефтеоргсинтез". В результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.

Кроме того, бойцы ГУР уничтожили два тепловоза РФ, которые перевозили военную технику. Отмечается, что они осуществляли логистику вооружения и военной техники с военных предприятий РФ на оккупированную территорию Украины.

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