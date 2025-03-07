У Москвы не так много рычагов влияния, которые она может применить в потенциальных переговорах по Украине.

Война, которую Россия ведет против Украины, почти на всех уровнях стала для российского диктатора Владимира Путина "катастрофической катастрофой". Кремль отчаянно жаждет ее завершения, и поэтому Москва резко захотела присоединиться к усилиям американского президента Дональда Трампа.

Такое мнение в колонке для The Telegraph высказал редактор по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин. Хотя российская пропаганда и высмеивает дискомфорт, который политика администрации Трампа вызывает у европейцев, это попытка отвлечь внимание от давления, которому подвергается сама Россия, считает он.

"Российские государственные СМИ ухватились за первые намеки администрации Трампа в сторону Москвы, выступив в начале этой недели с абсурдным утверждением, что Вашингтон теперь "разделяет наше видение", а другая государственная газета заявила, что "Россия может быть бенефициаром" торговых войн Трампа. Однако, несмотря на всю свою браваду, Кремль отчаянно надеется, что возвращение Трампа в Белый дом в конце концов ознаменует конец войны в Украине, которая уничтожила российскую армию и торпедировала российскую экономику", – говорится в материале.

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На Западе оценивают общее количество погибших и раненых россиян в полномасштабной войне против Украины в 850 тысяч человек. Кроме того, вторжение повлияло и на российскую экономику – процентные ставки уже достигли 21%, средства на финансирование войны заканчиваются. Поэтому понятно, почему Путин ухватился за возможность присоединиться к мирным инициативам Трампа.

У Москвы не так много рычагов влияния, которые она может применить в потенциальных переговорах по Украине. А потенциальное размещение в Украине западных миротворцев для лидера, смысл существования которого заключается в предотвращении "посягательства Запада на российские границы", должно казаться "ножом в сердце".

"Желание Путина предотвратить такое развитие событий стало очевидным из осуждения Кремлем президента Эммануэля Макрона, который в телевизионном обращении подтвердил, что Франция вместе с другими европейскими союзниками готова отправить войска в Украину для защиты любого будущего мирного соглашения, которое Кремль осудил как "конфронтационное". Администрация Трампа не должна вступать в любые мирные переговоры с позиции силы, администрация Трампа должна понимать, что Путин будет делать это с позиции жалкой слабости", – констатировал автор материала.

Война в Украине: вы могли это пропустить

США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. ISW отмечает, что такой шаг повлияет на ход боевых действий, а также может сыграть на руку российской военной авиации, которая сможет увеличить частоту своих атак.

Спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг признал, что Штаты привлекают не только "стимулы", но и "точки давления" для того, чтобы Украина стала приверженной мирным переговорам. По его словам, речь идет о соглашении по полезным ископаемым.

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