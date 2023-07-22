В ведомстве призвали так не делать и вызывать саперов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поделились историями украинцев, которые голыми руками перемещали вражеские мины и остались живыми.

В ведомстве такие случаи считают чудом и призывают так не делать, а просто вызывать саперов.

Как рассказали в ГСЧС, однажды их вызвали к бабушке, которая испугалась трубы от ГРАДа. Однако приехав на место они обнаружили, что бесстрашная женщина голыми руками поскладывала возле дома танковые мины.

"У нее из-за той трубы началась паника, а танковые мины она взяла руками и поскладывала возле дома", - удивляются чрезвычайники.

Главная опасность была в том, что у женщины находились противотанковые мины ПТМ-1, которые имеют механизм самоликвидации и могут взорваться в любой момент.

"Они пластмассовые зелененькие такие, поэтому не страшно", – успокоила украинка.

В ГСЧС также вспомнили о мужчине, который убирал сорняки с огорода и наткнулся на тубус.

"Зеленый, закрученный, как баклажка. Женщина кричала "не трогай", а мы с огорода взяли и перенесли", – рассказывает мужчина.

Позже он с председателем сельсовета вызвали саперов.

"Когда россияне засыпали Харьков минами, одна из них встряла в крышу гаража. Не взорвалась. Для того, чтобы было меньше повреждений, мы пытались вытащить ее отсюда с помощью петли. Однако, когда начали тянуть, она взорвалась", - рассказывает сотрудник ГСЧС.

Минная опасность в Украине

Как сообщал УНИАН из-за вражеских боеприпасов украинцы часто получают ранения или же подрываются насмерть.

Украина стала крупнейшей заминированной территорией мира из-за действий оккупантов, которые с начала полномасштабной войны "заражают" наши территории опасными боеприпасами. Их нужно будет искать годами.

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