Враг возобновил активность западнее Красногоровки.

Завершился 913-й день полномасштабной войны России против Украины. Захватчики активизировались в районе Красногоровки Донецкой области.

Об этом сообщил проект DeepState. Отмечается, что утром 24 августа россияне начали атаку на позиции 46 ОАэМБр. Там продолжаются бои.

"Сегодня враг возобновил активность западнее Красногоровки. Кацапы утром начали атаку на позиции 46 ОАеМБр силами 3 БМП и 1 танка. Было высажено до взвода пехоты, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Видео дня

Что касается общей ситуации на фронте, то, по данным DeepState, враг продвинулся возле Водяного, Мариновки, Калинового, Орловки и в Новогродовке Донецкой области.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 24 августа 2024 года, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 119 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечалось, что самой горячей ситуация остается на Покровском направлении, где произошло уже 45 боев.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать украинскую территорию. С начала минувших суток российские войска нанесли по территории Украины два удара, выпустив 10 ракет. Кроме того, противник совершил 71 авиаудар, сбросив 95 КАБов. Также россияне привлекли для поражения 506 дронов-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вас также могут заинтересовать новости: