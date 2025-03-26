Украина должна сменить стратегию ударов.

Кампания дальнобойных ударов Украины по российским военным заводам и складам боеприпасов дала неоднозначные результаты, считает аналитик Forbes Дэвид Акс.

Конечно, такие удары принесли некоторое облегчение страдающему от бомбардировок гражданскому населению. Однако в более широком смысле "крылатые ракеты, запускаемые с воздуха, часто не влияли на боевые действиям", объясняет сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Такие рейды, как, например, удар по заводу беспилотников в Орловской области, возможно, спасли несколько украинцев, но такие удары по наиболее взрывоопасным целям не изменили фундаментальной проблемы, стоящей перед украинскими силами – способность преодолеть оборону противника, отмечает Акс.

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Как указывает Кофман, хотя дальнобойные удары могут оказывать воздействие на силы противника, украинские бригады "часто не в состоянии воспользоваться ими".

"Украинским ВВС не особенно полезно взрывать, скажем, весь запас тяжелых минометов российской полевой армии, если соседний украинский армейский корпус зажат минными полями или не имеет достаточной живой силы, чтобы начать наступление и воспользоваться сокращением краткосрочных запасов боеприпасов у русских", - пишет Акс.

Он отмечает, что фактически большая часть кампании дальнобойных ударов Украины - рейды, направленные на военное снабжение, - впечатляет, но далеко не решающая. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, более половины украинских ударов в период с сентября по февраль "имели ограниченное воздействие".

"Беспилотники и ракеты могли поразить несколько российских заводов и складов и спровоцировать несколько пугающих пожаров, но пожарные в конечном итоге тушили пламя, а рабочие в конечном итоге восстанавливали здания. В то же время украинские войска продолжали постепенно терять позиции на востоке Украины".

Конечно, более частые атаки и применение более тяжелых боеприпасов могли бы нанести долгосрочный ущерб. Но Украина не получает достаточно лучших боеприпасов глубокого удара иностранного производства, чтобы вести длительную и интенсивную кампанию против российской логистики. И она пока не производит достаточно подобных боеприпасов самостоятельно, указывает Акс.

Приоритетные цели для ударов

Возможно, поэтому в последние месяцы украинские планировщики ударов изменили свою цель - теперь они чаще наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре, особенно по НПЗ, которые и поддерживают российскую военную экономику.

"Поскольку это более технически сложные и дорогостоящие сооружения, их значение для российской нефтеперерабатывающей промышленности и экспорта нефтепродуктов также выше, а восстанавливать их сложнее и дороже", - поясняет Frontelligence Insight.

При этом, как отмечает экономист Владимир Милов, для усиления эффекта от ударов украинские войска должны проводить регулярные атаки на крупные уникальные установки крекинга на современных российских НПЗ.

Российской промышленности крайне сложно заменить их в условиях действующего режима санкций, а частые и точные удары могут помешать их ремонту, отметил Милов.

Удары по России

Как писал УНИАН, несколько дней назад дроны СБУ ударили по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. В результате атаки на аэродроме произошел пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Кроме того, во время атаки вражеская ПВО была не способна противодействовать украинским беспилотникам.

А в конце февраля ВСУ уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово.

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