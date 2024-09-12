В организации акта украинским разведчикам помогли представители подполья, которое действует на территории государства-агрессора.

В российском городе Екатеринбург произошел взрыв на контрольно-пропускном пункте одной из воинских частей, в которой базируются военнослужащие росгвардии.

Как говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, это был "акт возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины российским захватчикам".

В ГУР добавили, что в организации акта помогли представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора.

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"Изготовленное ими взрывное устройство осколочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев", - детализировали в ГУР.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

"ГУР напоминает - за каждое военное преступление непременно будет справедливое возмездие", - констатировали в разведке.

"Хлопок" для российских оккупантов

ГУР и СБУ регулярно устраивают оккупантам "хлопок". Так, например, в конце лета дроны ГУР атаковали нефтебазу в Ростовской области. "В ночь на 18 августа в результате операции ГУР была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ"" в районе населенного пункта Пролетарск. Эта нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность оккупационных войск", - отметили тогда в ГУР и добавили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

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