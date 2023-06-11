Россия вывела в Черное море ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Россия вывела в Черное море ракетоноситель с восемью "Калибрами", украинцев предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", общее количество вражеской группировки в Черном и Азовском морях - 12 и 1 корабль, соответственно.

"Уровень ракетной угрозы очень высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие, не забывайте о правиле "двух стен", - напомнили в командовании.

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Ситуация с российскими ракетоносителями

Перед этим Россия выводила ракетоноситель с "Калибрами" в Черное море 4 июня.

Тогда из-за шторма в Черном и Азовском морях все корабли с "Калибрами" сначала исчезли из акватории, на боевом дежурстве оставались 12 кораблей. Но через несколько часов Россия внезапно вывела ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупреждал, что у россиян сейчас паника из-за того, что происходит в Запорожской области, поэтому они могут активизировать ракетные удары по мирным городам.

По состоянию на 11 июня ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.

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