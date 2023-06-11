Россия вывела в Черное море ракетоноситель с восемью "Калибрами", украинцев предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы.
Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", общее количество вражеской группировки в Черном и Азовском морях - 12 и 1 корабль, соответственно.
"Уровень ракетной угрозы очень высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие, не забывайте о правиле "двух стен", - напомнили в командовании.
Ситуация с российскими ракетоносителями
Перед этим Россия выводила ракетоноситель с "Калибрами" в Черное море 4 июня.
Тогда из-за шторма в Черном и Азовском морях все корабли с "Калибрами" сначала исчезли из акватории, на боевом дежурстве оставались 12 кораблей. Но через несколько часов Россия внезапно вывела ракетоноситель с восемью "Калибрами".
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупреждал, что у россиян сейчас паника из-за того, что происходит в Запорожской области, поэтому они могут активизировать ракетные удары по мирным городам.
По состоянию на 11 июня ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров оккупантов.