Вчера поздно вечером в дом попали россияне.

Поздно вечером 9 ноября в результате российского авиаудара по девятиэтажке в Авдеевке погибли 63-летний мужчина и 66-летняя женщина.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Сегодня днем полицейские узнали о трагедии и сразу поехали на место удара. Однако достать погибших сперва не удалось - плиты дома висели "на волоске". Без специальной техники деблокировать тела было невозможно", - сообщил подробности Клименко.

Но, как добавил министр, рискуя быть раздавленными бетоном, спасатели сделали невероятное: лишь с помощью подручных средств достали тела обеих жертв.

"Завалы пришлось разбирать голыми руками, а погибших - тащить на себе. В это время вокруг раздавались взрывы – враг обстреливал Авдеевку. Тела мужчины и женщины удалось вывезти и доставить в морг. Теперь родственники смогут похоронить их. Военное преступление РФ задокументировано", - отметил Клименко.

Ситуация в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке очень сложная. Там идут ожесточенные бои. Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что уже месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. общие потери противника в живой силе составляют около 10 тыс. человек.

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