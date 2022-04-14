Эти представители высшего командного состава российской армии руководили убийствами украинцев в Мариуполе и на Киевщине.

Главное управление разведки назвало имена двух российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу.

Как отметили в ГУР МО, эти двое генералов осознанно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины.

Так, Солодчук Валерий Николаевич, по данным разведчиков, принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину.

"Командует подразделениями 36-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области", - говорится в сообщении.

Осенью 2014-весной 2015 годов Солодчук, как извещается, руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса 12 командования резерва (в дальнейшем Центр территориальных войск, 8 армия) Южного ВО ВС РФ.

Его подробную биографию и личные данные разведчики разместили по ссылке.

Также разведчики рассказали о генерале Дворникове, причастном к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя.

"Дворников Александр Владимирович c 8 апреля 2022 г. назначен командующим группировки российских войск, задействованных во время открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022 г. До этого времени осуществлял командование группировкой войск "Юг". Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя",- отметили в ГУР МО.

Данные Дворникова также доступны на сайте ГУР МО по ссылке..

Как писал УНИАН, 9 апреля стало известно, что в России назначили нового командующего полномасштабной войной в Украине. Теперь ею руководит генерал Александр Дворников, у которого большой опыт работы в Сирии.

По словам западных чиновников, оккупанты плохо координируются между собой, потому что раньше они никогда не имели опыта работы в подобных условиях. Поэтому страна-агрессор поручила генералу Александру Дворникову, командующему Южным военным округом РФ, провести "операцию по улучшению координации".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают от генерала Александра Дворникова, которого Путин бросил на войну против Украины, новых жестоких нападений на мирных жителей.

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