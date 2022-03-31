Боевики обещали учения на российских полигонах, а отправили на войну, говорят солдаты.

Студенты из так называемой "ДНР" заявили, что боевики принудительно мобилизовали их и отправили на войну в Украину. Прибытие на передовую стало для них шоком, ведь оккупанты обещали учения на полигонах.

Об этом они рассказали на брифинге опубликовано в YouTube UkraineMediaCentre Kyiv.

Студенты рассказали, что им выдали ржавое оружие, а обращаться с ним учили в поезде по дороге на войну.

"В один из "прекрасных" дней нас разбудили, мол, все, экстренная эвакуация, наше местопребывание обнаружили. Нам в Макеевке выдали оружие, автоматы. Патронов, ничего не было, просто четыре магазина, автомат – все, больше ничего не было. За это мы должны были нести ответственность. Потом нас погрузили в автобусы и мы поехали в другой город на электричку, после чего привезли в Иловайск", – рассказал один из оккупантов.

Мобилизованные студенты искренне надеялись, что едут в Россию на курс молодого бойца.

"Все думали, что мы поедем в Россию на учебу, там будем проходить курс молодого бойца на полигонах и тому подобное. Мой взвод сформировался уже на территории Украины. До этого я был не распределен", – пояснил он.

19-летний студент из Донецка Васильченко Владислав Игоревич рассказал, что им дали оружие со ржавчиной. Никто подробно не научил, как ее использовать.

"Посадили нас в поезд, там нам только показали, как разбирать-собирать оружие, особо ничего не объясняя. Мы кое-как ее разобрали. Большинство оружия было ржавое. У одного парня, когда он вытащил пружину из ствольного короба, она была настолько ржавая, что распалась у него в руках. Такое вооружение выдали", - рассказал Васильченко.

По его словам, студентов везли в поезде два дня и привезли в спортивный центр. Там они находились один день. На следующий день после подъема всех повезли в неизвестном направлении без объяснений.

Солдаты пересекли границу и поняли, что их привезли на войну в Украину.

"Уже при въезде в село Веселое в Харьковской области в Украине мы поняли, где мы находимся, что вызвало у нас небольшой шок. Связи не было. Изредка только появлялся, тогда мы связались с родителями и рассказали о происходящем. Они, мягко говоря, тоже были шокированы", - отметил студент.

Напомним, мобилизацию Россия проводит и на оккупированных ею территориях Крыма и Донбасса. Среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной являются и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угрозы применения силы к их родных.

Вас также могут заинтересовать новости: