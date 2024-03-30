Отмечается, что оккупанты продвинулись к западу от Авдеевки.

Российская Федерация продолжает вести войну против Украины, покрывая свои потери в живой силе благодаря постоянной мобилизации. Каждый месяц в армию РФ набирают около 30 тысяч новых солдат.

Разведка Минобороны Великобритании сообщила, что армия РФ продолжает постепенно продвигаться к западу от Авдеевки - в конце марта россияне могли взять под контроль села Тоненькое и Орловка.

"Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса", - отмечает Минобороны Британии в соцсети Х.

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При этом указано, что у России количественное преимущество, в том числе в технике и боеприпасах.

"Вероятно, ежемесячно она (Россия – УНИАН) набирает примерно 30 тысяч солдат дополнительно и, скорее всего, может нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", - подытожили в британской разведке.

Мобилизация в России - главные новости

В украинской разведке сообщили, что в России проходит мобилизация, и ее нельзя назвать скрытой.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что в России продолжается рекрутинговая компания, но план мобилизационных мероприятий уже значительно отстает от графика.

При этом военный обозреватель Евгений Дикий считает, что если бы Россия мобилизовала еще три миллиона солдат, это означало бы конец существованию Украины, но Москва не способна провести мобилизацию такого масштаба.

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