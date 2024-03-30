Артем Лысогор заявил, что оккупанты получили приказ принять необходимые меры, чтобы установить местонахождения граждан, игнорирующих "военкоматы".

Россияне проводят так называемую весеннюю волну "мобилизации" на временно оккупированной территории Луганской области. Под "призыв" попали мужчины 1994-2006 годов рождения

"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что оккупанты получили приказ принять необходимые меры, чтобы установить местонахождения граждан, игнорирующих "военкоматы".

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"Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля. Соответствующий указ подписан оккупационными властями региона", - подытожил Лысогор.

Потери России в войне против Украины - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери российской оккупационной армии по состоянию на 30 марта 2024 года ориентировочно составили около 437 390 человек.

Стоит отметить, что весь период полномасштабной войны России против Украины россияне несут колоссальные потери в живой силе. Для покрытия потерь, Кремль практикует мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины, "глубинного народ", а также ищут наемнимков в бедных странах.

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