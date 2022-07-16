Район остается под контролем Сил обороны Украины.

Ситуация в районе Приднестровье является абсолютно стабильной и находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Что касается Приднестровья, здесь ситуация абсолютно стабильная и под контролем Сил обороны, поскольку наши границы плотно защищены, организована оборона на этом направлении, не дает шансов оккупантам даже попытаться продвинуться на этом направлении", - сказала она.

Кроме того, она добавила, что Силы обороны продолжают освобождать территории на юге Украины.

"Линия столкновения очень гибкая, потому что мы продвигаемся не спеша, медленно, но уверенно. Освобождая определенные территории, мы вносим разброд в ряды оккупантов, потому что они начинают паниковать, начинают забирать технику и переформатировать свои позиции, но остаются на тех рубежах обороны, которые понастроили в начале этого месяца", - рассказала Гуменюк.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, украинская граница возле непризнанного Приднестровья в надежных руках.

"Мы готовы их встречать!" - отметили в ГПСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

С тем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

Как писал УНИАН, по словам Гуменюк, вся деятельность подразделений Приднестровья на границе - имитация для отвлечения внимания.

Вас также могут заинтересовать новости: