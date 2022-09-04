Если в РФ известный военкор был задержан из-за его репортажей в Украине, то это стало бы значительным шагом в усилиях РФ по контролю над своим инфорпространством, отметили аналитики.

Кремль мог активизировать свои усилия, направленные на продвижение самоцензуры среди российских милитари-блогеров и военных корреспондентов, которые освещают войну в Украине.

В Москве задержали, а потом освободили известного российского военкора-пропагандиста Семена Пегова, который работает на Telegram-канал WarGonzo, сообщает американский Институт изучения войны.

По данным WarGonzo, Пегов задержан из-за того, что в пьяном виде угрожал администратору отеля.

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"…Пегов – опытный военный журналист, а WarGonzo имеет обширные связи с российскими военными и доступ к российским военным операциям на Донбассе в 2014 году, в Сирии в 2015 году и (в общем – Ред.) в Украине в 2022 году", – отмечается в сообщении.

ISW в июле сообщал, что российские власти стремятся поощрять самоцензуру среди милблогеров, которые подрывают усилия Кремля по изображению войны с Украиной как "победной". Некоторые военные блогеры откровенно сообщали, что российские войска в Украине плохо работают.

"Кремль до сих пор не перешел к задержанию милблогеров за их репортажи. Задержание Пегова – если оно связан с его репортажами в Украине – стало бы значительным шагом в усилиях России по контролю над российским информационным пространством", – подчеркнули в Институте.

Напомним, РФ начала агрессию против Украины весной 2014 года – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Кремль также дал старт информационной войне – российская сторона не раз распространяла фейки об украинцах.

Рано утром 24 февраля текущего года российские войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину.

Российская пропаганда продолжила смешить цивилизованный мир "сюжетами с передовой". Пропагандист Семен Пегов создал экшн якобы с передовой – давал команду оккупантам открыть огонь.

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