Россия попытается достичь результатов за лето и начало осени, считает Кирилл Сазонов.

Планы России объявить о якобы их победе 24 февраля 2025 года - это очередной информационный вброс врага. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

"Это объявление победы, даже не над нами, а над НАТО. Ведь они воевали не с нами, а с НАТО, как они говорили... Если они идут к таким информационным вбросам внутри общества, то это означает, что они деморализованы. Москва понимает, что 2025 год для них критический", - сказал Сазонов.

Он добавил, что россияне могут продержаться 2025 год. Но они рассчитывают, что до конца года им удастся выйти на переговорный трек. Ведь дальше у оккупантов закончатся ресурсы для ведения боевых действий.

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"Мы понимаем, что время работает на нас. Как бы они ни пытались создать ощущение, что нас все бросили", - добавил Сазонов.

Информационные атаки РФ: что известно

Накануне в ГУР сообщили, что Россия планирует объявить о "победе" в войне на третью годовщину - 24 февраля 2025 года. Отмечается, что в этот день российские пропагандисты получили указание продвигать нарративы об их победах.

В то же время в ГУР добавили, что в этот день Россия также может объявить о победе над НАТО, с которым они якобы "воевали" все это время. Также россияне планируют активизировать нарративы о том, что партнеры якобы "бросили" Украину, а "США и Россия уже обо всем договорились".

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