Вражеские "технологии" поражают, отметил секретарь СНБО.

Во время полномасштабной войны против Украины российские оккупанты использовали карту 80-х.

"Технологии" противника поражают, написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.

Чиновник также показал фото, на котором он изображен с картой.

"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" впечатляют", - написал Данилов.

Напомним, РФ без объявления войны вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля, якобы, чтобы провести "спецоперацию" для "демилитаризации" и "денацификации". Под таким прикрытием оккупанты захватили ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины.

Вооруженные силы давали достойный отпор врагу. В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 27 июля на нашей земле ликвидировали 40 070 захватчиков.

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