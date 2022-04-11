Командование русских захватчиков демонстрирует свое истинное отношение к личному составу.

Российские командиры расстреливают раненых подчиненных на глазах у других солдат.

Об этом рассказала изданию LB.ua уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

По словам Денисовой, о поразительных фактах расстрелов ей рассказали пленные солдаты в личном разговоре.

"В Киеве я видела своими глазами 34 военнопленных - 24 рядовых и 10 офицеров. Я лично с ними общалась. По Женевской конвенции, офицеры и рядовые должны содержаться отдельно. Поэтому они находятся в двух камерах по 24 и 10 человек", - сказала Денисова..

Омбудсмен отметила, что ее поразил внешний вид военных "второй армии мира". Некоторые солдаты были в резиновых сапогах.

"Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении собственных командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось, и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть. Их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата и застрелил его со словами: "Раненых лошадей пристреливают", – отметила Денисова.

Солдат, ставший свидетелем этого убийства, скрывался несколько дней, а затем сдался в плен украинским защитникам.

Ранее Людмила Денисова рассказала о стоимости содержания одного российского пленного для Украины. Ранее эту информацию обнародовали в МВД, впрочем не называли конкретной цифры.

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