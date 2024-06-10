Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска продвинулись на востоке Украины. В частности, враг оккупировал Ивановское Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что захватчики также продвинулись возле Новопокровского и в Старомайорском.

"Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещиевке", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения информации о захвате врагом Ивановского пока нет.

Отметим, что согласно онлайн-картам, расстояние от Ивановского до Часового Яра составляет менее 10 километров.

Война в Украине: важные новости

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил нового командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Им стал Герой Украины, полковник Вадим Сухаревский.

Тем временем украинские защитники продолжают уничтожать военные объекты врага. Так, в ночь на 10 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Силы обороны уничтожили военный объект под Джанкоем.

Что касается ситуации на фронте, то спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщал, что российские оккупанты не пересекли главную линию обороны ВСУ в Часовом Яру. Однако враг активно продвигается на восток от нее.

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